顏值不輸帥老爸！日本超MAN「猩二代」迷倒1800多萬人

日本東山動植物園的雄性猩猩「清正」（左）不輸明星老爸的帥氣外貌，在各國社群媒體爆紅。（圖擷取自@sally_goritaro、@EHwqwINCWywg4to 社群平台「X」，本報合成）

日本東山動植物園名為「夏巴尼」（シャバーニ） 雄性西部低地大猩猩長相狂野又帥氣，全身長滿結實肌肉，時常擺出媲美人類時尚男星的姿勢，吸引許多年輕女性朝聖，甚至登上國際版面。有遊客發現，夏巴尼的親生兒子顏值竟完全不輸牠，消息一出，迅速在網上引發熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ゴリラララ」的日本網友分享，他在上月底參觀位於愛媛縣名古屋市的東山動植物園，意外拍到以外貌完全不輸夏巴尼的「帥哥猩猩」。影片顯示， 一頭身體強壯、靠坐在牆邊休息的猩猩側著臉，對人露出一副桀驁不遜的神情，飼育員投擲食物給牠，還會用手來回把玩一下再開吃。

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影片吸引超過1800多萬次瀏覽，不少網友驚呼第一眼「秒被帥暈」，讚嘆牠有雙放蕩不羈又深邃的眼眸，也訝異牠居然懂得使用耍帥手勢。原PO補充，這頭猩猩名為「清正」（キヨマサ/Kiyomasa），正是11年前風靡全球的「帥哥猩猩」夏巴尼的親生兒子；原PO還笑說，清正完美繼承父親迷倒眾生的英俊基因。

其他網友也紛紛說，「看得我都戀愛了」、「帥哥界的佼佼者」、「猩猩之火可以撩猿」、「根本猩猩界的木村拓哉！」、「DNA的遺傳因子真是驚人」、「不敢相信世上有這麼MAN的猩猩」、「如果是人類，大概就是像布萊德彼特」、「東山動物園是什麼帥氣大猩猩的聚集地嗎？」、「接番茄那部分太精彩了，簡直帥到要了我的命」。

隨著「猩二代」清正在社群網路掀起全新的不獸控制風潮，甚至媲美住在千葉縣市川市動植物園、緊抓玩偶作伴的孤兒獼猴「Panchi」（パンチ），吸引不少日本媒體採訪東山動植物園。園方透露，剛滿13歲不久的清正，其實小時候被很多人嘲笑長得不像夏巴尼，但隨著牠逐漸成長茁壯，遺傳父親稜角分明的五官也變得加突出；至於被問到未來是否會安排清正像夏巴尼一樣拍寫真集或出周邊？則尚未有相關計畫。

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「清正」的爸爸是曾在11年前風靡全球、號稱比人類還要帥氣的「夏巴尼」，夏巴尼甚至推出「個人」寫真集與一系列周邊商品。（圖擷取自@R_K_daddy 社群平台「X」，本報合成）

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