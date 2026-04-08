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    脆上尋人不到1天就找到愛情 網驚呼：月老幫妳發急件？

    2026/04/08 14:33 即時新聞／綜合報導
    有位女網友發文求脆找「在捷運上看對眼的男生」，不到1天找到人，5天即約出來見面牽手；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    有位女網友發文求脆找「在捷運上看對眼的男生」，不到1天找到人，5天即約出來見面牽手；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    有位女網友在上個月26日發文「大海撈針」想要尋找一位在復興崗捷運站下車的男生，希望跟對方連絡，沒想到在各路網友的努力尋人之下，5天後他們就見面牽手，甚至發現彼此都在1月曾去台北霞海城隍廟求過姻緣，有網友驚呼「月老有幫妳發急件嗎？」、「原來我的紅線真的是被月老綁在淡水信義線」。

    都說「脆是全台灣最大的家庭群組」，有位原PO在3月26日發文，想找位「當下有對到眼一下」，礙於人太多，不敢開口問IG，事後有點後悔，於是在脆上尋人，希望那位男生可以看到貼文後跟他聯絡，該貼文吸引了近319萬人次瀏覽，結果不到24小時，原PO說「大家，我找到囉，感謝脆的幫忙」。

    5天後原PO又再次發了張兩人牽手的照片，配文「謝謝大家幫忙，正在見面囉」，順便跟關心他們的網友說，特別巧的是他們2個都有在1月到台北霞海城隍廟求過姻緣。

    追更的網友簡直不敢相信這則「脆上愛情故事」，紛紛留言「第一次見面就牽手了嗎？？？？」、「這進度比我皮克敏去韓國搬盆栽回來還快」、「單身5年的我像個笑話」、「月老為什麼幫你5百里加急？？？另1個每天1股台積電那個怎麼辦？？？」、「單身一定是因為沒坐捷運」、「你這不是月老了吧～是順豐還是新竹貨運？」、「霞海城隍廟月老：最近工作量暴增，你有什麼頭緒嗎？」。

    以上為民俗說法 僅供參考

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