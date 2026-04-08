新法連坐！借跑車酒駕遭扣車牌 網紅兒拒賠車主嗆：去提告

戴姓女業務稱，這輛車是一手車，對她來說有紀念意義。（戴女提供）

台南一名女網紅的林姓兒子，向戴姓女同事借賓士雙門跑車，偷開去夜店被警方查獲酒駕，等車被扣了才得知今年修法，即使車主不知情，也要遭吊扣車牌2年，戴女要求林男買下她的車賠償，卻遭對方回應稱，家人說不買了已有兩台車了、沒停車位，不然去告他，讓戴女求償無門。

戴女指控，今年2月中，她中午餐會時喝了酒，因有下個行程，委託19歲的林男幫她把雙門跑車開回去，到了晚上臨時又有餐會，林男趁機來電向戴女借車，稱要去朋友家拿東西，出借時她曾提醒，這輛車與車牌對她有紀念意義，林男也保證不會酒駕。

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林男借車後去夜店，酒後他開車逆向被攔查，酒測超標被警方逮捕，戴女的車子也被查扣，戴女得知後申訴，才得知今年1月31日道路交通管理處罰條例新修法，如果駕駛酒駕，車主不知情，一樣要吊扣牌照2年。

從事業務的戴女說，愛車被扣她幾乎天天失眠，這輛車除了有紀念價值，還是她接送母親來回醫院洗腎的唯一交通工具，她連機車都沒有。一開始雙方協議，她找一輛一樣的雙門跑車，二手車售價百萬，要求由林男出資，讓她買下二手車，而酒駕被扣的車，則過戶給林男，作為和解。

不過事發後，林男秒離職、消極不回應，準備到法院公證過戶車輛前一天，林男臨時反悔，稱家長說家裡有兩輛車了，沒停車位，所以不買車了，有損失可以告他，戴女氣憤稱，雖然林男是成年人，但根本沒錢賠，她曾要求林男讓家人知道這件事，林男的家境沒問題，母親還是15萬粉絲的部落客，卻得到這種回應，她將會提出刑事與民事告訴。

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