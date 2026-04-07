採檳榔貨車南投國姓鄉墜谷 弟遭車壓死、兄脫困獲救

南投國姓兄弟檔開貨車墜落50公尺山谷，開車的弟弟遭車輛重壓身亡。（南投縣消防局提供）

首次上稿 23:35

更新時間 23:44

今天下午，田姓兄弟檔開貨車到南投縣國姓鄉山區採檳榔，回程途中下大雨，產業道路道路出現樹枝擋道，36歲弟弟為避開樹枝，車輛不慎駛出路緣，導致貨車翻落50公尺山谷，弟弟不幸遭車輛重壓身亡，哥哥則自行脫困求援獲救，詳細事故原因待警方調查釐清。

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搜救人員表示，事發當時山區出現雨勢，到場時弟弟頭部遭受重創流血，腿部也被車輛壓住，已無呼吸心跳，現場人員陸續下切馳援，並用破壞器材將人拖出，再用繩索及擔架把人拉回車道，自行脫困的哥哥僅受擦挫傷，並未就醫。

轄區警方表示，事故地點在國姓鄉東坑產業道路，兄弟倆今採完檳榔下山途中，開車的弟弟為避開擋在路上的樹枝，將車開到道路外側，但因產業道路路幅較小，且無路側護欄，導致車輛不慎翻落山谷，造成1死1傷憾事。

南投國姓兄弟檔開貨車不慎墜落50公尺山谷，消防人員下切山谷將人救出。（南投縣消防局提供）

南投國姓兄弟檔開貨車不慎墜落50公尺山谷，造成弟死兄傷意外，搜救人員到場以繩索下切救援。（南投縣消防局提供）

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