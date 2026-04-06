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    首頁 > 社會

    疑掃墓火警惹禍 宜蘭員山公墓30棵高經濟樹種付之一炬

    2026/04/06 13:11 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭員山第2公墓1處墓地周邊栽種的高經濟樹種，疑似有人焚燒紙錢起火後燒毀。（圖擷取自臉書社團「宜蘭大小事」）

    宜蘭員山第2公墓1處墓地周邊栽種的高經濟樹種，疑似有人焚燒紙錢起火後燒毀。（圖擷取自臉書社團「宜蘭大小事」）

    宜蘭縣員山鄉第2公墓1處墓地周邊栽種的真柏、羅漢松、牛樟共30棵高經濟價值樹種，種了16年後，今年清明節疑似有人焚燒紙錢起火燒毀付之一炬，主人見狀直呼太誇張。警方今天（6日）指出，將調閱監視畫面，釐清相關責任。

    宜蘭縣游小姐以「這該哪個單位負責」為題，在社群平台發文說，清明掃墓期間，民眾在員山第2公墓隨意燒金紙，波及私人財產，30棵的高經濟價值樹木，包括真柏、羅漢松、牛樟，辛辛苦苦種了16年都付之一炬，不知燒了幾天，她回來掃墓才看到，會不會太誇張，一定要討回公道。

    宜蘭警分局證實，轄區的枕山派出所5日接獲報案，已派員調閱周附近路口監視畫面循線調查。警方呼籲大家，清明掃墓應注意用火安全，務必確認火源完全熄滅後離開，避免引發火災，如因疏忽造成災情，必須負擔相關刑事及民事責任。

    游小姐見到辛苦栽種16年的樹木付之一炬，感到相當痛心。（圖擷取自臉書社團「宜蘭大小事」）

    游小姐見到辛苦栽種16年的樹木付之一炬，感到相當痛心。（圖擷取自臉書社團「宜蘭大小事」）

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