警大消佐班二類放榜 桃市大有分隊陳立弦登榜首

大有分隊隊員陳立弦有15年消防資歷，在勤務之餘利用零碎時間進修，以榜首之姿錄取警大消佐班。（圖由大有分隊提供）

中央警察大學消佐班二類近日放榜，桃園市消防局第一大隊大有分隊隊員陳立弦不僅金榜題名，還以優異成績勇奪榜首，成為同仁間備受敬佩的典範。

陳立弦於2011年投身消防行列，擁有近15年第一線外勤經驗，除了是有經驗的優秀消防人員，也具備高級救護技術員（TP）專業證照，多年來憑藉精湛的救災救護技能，穩健應對各類高強度勤務，曾於2019年榮獲績優消防人員，2024年更獲選為消防楷模，專業表現與敬業精神，深獲長官及同仁高度讚許。

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在工作表現穩定之餘，陳立弦仍不斷追求自我突破，為拓展職務歷練、精進專業能力，毅然決定報考消佐班，挑戰更高層級的訓練與責任，不過，備考過程並不輕鬆，除需面對繁忙勤務，還需兼顧家庭與子女照顧，只能利用零碎時間持續進修，在讀書壓力、工作壓力與家庭責任三方夾擊下，仍憑藉堅強意志與高度自律，最終脫穎而出勇奪榜首。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，陳立弦平時勤務表現良好、積極負責，面對各項任務皆全力以赴，此次能成功考取消佐班，不僅展現個人長期努力的成果，也激勵更多同仁在崗位上持續精進、自我挑戰，為守護民眾生命財產安全貢獻更大力量。

大有分隊隊員陳立弦有15年消防資歷，在勤務之餘利用零碎時間進修，以榜首之姿錄取警大消佐班。（圖由大有分隊提供）

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