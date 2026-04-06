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    首頁 > 社會

    通緝移工落網驚見2天大嫩嬰 警化身「超級奶爸」暖心照護

    2026/04/06 12:58 記者陸運鋒／新北報導
    中和分局警方將通緝失聯移工小莉查緝到案，葉姓員警化身「超級奶爸」細心安撫2天大男嬰。（記者陸運鋒翻攝）

    中和分局警方將通緝失聯移工小莉查緝到案，葉姓員警化身「超級奶爸」細心安撫2天大男嬰。（記者陸運鋒翻攝）

    印尼籍移工小莉來台工作逾期未歸失聯2年4個月，期間又涉及詐欺案遭通緝，新北市中和警分局掌握情資後，前往一處民宅將小莉查緝到案，但她才於2天前產下一名男嬰無人照料，葉姓員警化身「超級奶爸」細心照護，展現鐵漢柔情的一面。

    中和警分局調查，27歲小莉於2020年10月來台工作，2023年11月被雇主通報失聯，這段期間她涉犯詐欺案，因此在2024年7月被桃園地檢署發布詐欺通緝，而積穗派出所上週四接獲通報後，鎖定小莉藏匿在中和區民安街一處民宅。

    據知，葉員及簡員於當天順利將小莉查緝到案，但發現她身旁帶著一名出生2天的男嬰，生活條件相當有限、令人不捨，而男嬰被帶回派出所時，因環境轉換開始躁動，瞬間嬰兒啼哭聲。

    此時，身為新手父親的葉員化身「超級奶爸」，立即展現出駕輕就熟的育兒技巧，抱起嬰兒純熟穩定，安撫情緒毫不馬虎，他與其他同仁更自掏腰包購買尿布、包屁衣及濕紙巾等必需品，在派出所上演一場「奶爸實境秀」，嬰兒的情緒總算平靜許多。

    警詢後，將小莉依詐欺通緝、違反入出國及移民法等規定，解送桃園地檢署歸案，再送往專勤隊收容待遣返。警方表示，對於不法行為絕不寬貸，但「法律雖然嚴峻，警察執法仍可以有溫度」，此次同仁主動伸出援手，體現警察不僅是社會秩序的維護者，更是弱勢族群在困境中的及時雨。

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