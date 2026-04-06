小笠原欣幸分析3月民調 揭藍白信任度下滑、面臨多重挑戰

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

日本學者小笠原欣幸今（6）日分析3月最新民意調查指出，民進黨支持度已逐步回穩並維持領先，不過在核電政策轉向議題上，可能成為潛在隱憂。另一方面，國民黨與民眾黨支持度呈現下滑趨勢，「鄭習會」、軍購特別預算、民眾黨人事爭議及柯文哲一審判決等議題，均可能對藍白信任度造成影響，並牽動後續選情發展。

小笠原欣幸整理「美麗島電子報」與「震傳媒」3月民調，顯示民進黨支持度分別為34.7%與35.0%，穩居各黨之首；國民黨為16.8%與20.5%，民眾黨則是7.4%與8.5%。小笠原欣幸指出，民進黨支持度一度在大罷免後陷入危機，如今已趨於穩定；相較之下，國民黨支持回落至大罷免前的水準，民眾黨則呈現緩步下滑的態勢，若合計在野2黨支持度，仍低於執政黨，顯示現階段政治版圖由執政黨維持優勢。

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在總統滿意度方面，2份民調均顯示總統賴清德的滿意度為43.8%，雖然與不滿意度接近，但相較去年受川普關稅衝擊、大罷免慘敗後等事件影響，導致滿意度大幅下滑，最新民調顯示已從低點回升，並呈現逐步回穩趨勢。小笠原欣幸指出，賴總統滿意度從去年9月開始緩步回升，是因為在花蓮縣災害、台中市非洲豬瘟疫情防控等突發事件，政府應對表現獲得各界肯定，對民意回升有所助益。

總統與國民黨主席之間的信任度，美麗島民調顯示，信任賴總統者為47.1%，高於不信任的42.8%；相較之下，鄭麗文主席信任度僅23.9%，不信任高達54.5%，雙方差距明顯。小笠原欣幸表示，與1月民調相比，鄭主席信任度進一步下滑，直言這樣的數字可說是相當嚴峻，至於這份民調數據之後會有多大程度上，實際影響到國民黨在今年11月的地方選舉的選情，仍有待後續觀察。

對於國民黨主席擬赴中進行的「鄭習會」，民調顯示，有56.1%民眾認為「弊大於利」，僅21.6%認為「利大於弊」。小笠原欣幸分析，民調結果反映出台灣民意對鄭習會持否定態度的傾向，根據過去台灣民調與選舉研究的經驗法則，恐對國民黨選情造成不利影響，可說是一步風險極高的棋，至於中國國家主席習近平是否會在鄭習會期間拋出足以扭轉局勢的意外發言，值得密切關注。

能源政策部分，儘管民進黨自建黨至今長期主張「反核」，並於蔡英文政府時期也推動廢核政策，讓全台核電廠在去年5月停止運轉，但隨著能源需求增加及國際情勢變動，賴清德政府開始調整政策方向。民調顯示，63.2%民眾認為核能發電「利大於弊」，顯示社會對能源議題的看法正在轉變，小笠原欣幸也指出，如何在核電政策調整與黨內共識之間取得平衡，成為執政團隊面臨的重要課題。

另一方面，民眾黨立委李貞秀因中配國籍與一連串爭議言行，成為朝野新攻防焦點之一，引起各界關注。民調顯示，僅16.4%民眾認為其適任，高達52.3%民眾認為不適任；即便在藍白支持者中，對她的適任與不適任的意見，亦呈明顯分歧，顯示該議題已對民眾黨形象造成影響，若相關爭議持續延燒，恐對民眾黨發展不利。

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