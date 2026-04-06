詐騙新招！ 全程不露面遙控放錢 女子二度赴三井OUTLET送錢 112萬元飛了

台中三井OUTLET。（資料照）

台中市發生「假檢警詐騙」取款新招，雙方既不用面交也不用匯款！歹徒先假冒花蓮門諾醫院藥劑師與檢警，以個資遭冒用為由，誘騙被害人張女交出提款卡，並二度指示張女將大筆現金放置於台中三井OUTLET旅客服務中心前的停車格，歹徒全程不露臉，被害人直到存款被提領一空才驚覺受騙，損失高達112萬元，目前警方已受理報案展開追查。

警方調查，今年1月，張女接獲1通自稱花蓮門諾醫院藥劑師的來電，告知其個人資料遭冒用領藥，可能牽涉刑事責任，張女驚慌之際，另名自稱檢警人員的歹徒，隨即透過LINE將她加入好友，該名假檢警聲稱為清查金流並讓她自證清白，必須立刻將名下的金融卡交由法院進行監管。

請繼續往下閱讀...

張女在恐懼之下聽從指示，當天下午5時前往台中市后里區1家超商門市，將提款卡放置在指定角落，詐騙集團全程皆未與被害人直接見面，僅透過LINE訊息確認物品已放置，順利取得彰女提款卡，後續又要求張女提領大額現金。

2月某日下午，歹徒指示張女提領60萬元現金，並特別指定台中三井OUTLET作為交款地點，要求她將現金放置在OUTLET旅客服務中心前的停車格內，對方於2月中旬透過LINE回覆已收到款項，上月，歹徒又再次要求張女將50多萬元現金放在同個台中三井OUTLET停車格，歹徒全程不露面，把台中三井OUTLET當成詐騙取款的掩護地。

直到3月底，張女發現帳戶存款被提領一空，加上二度在台中三井OUTLET交出的現金，張女清算後發現損失總計112萬元，才驚覺配合調查全是一場騙局，懊悔走進派出所報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法