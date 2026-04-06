休旅車清明雨中自撞爛毀 乘客拋飛

廂型車自撞，乘客拋飛、救護隊員雨中急救，駕駛則被巧妙脫困。（消防局提供）

今日清晨，一輛休旅車行經台東縣鹿野鄉中華路一段時，疑因天雨路滑失控自撞，強大的撞擊力道讓車幾乎淪為廢鐵，車內一名58歲乘客慘遭拋飛車外、橫躺雨中；而37歲的駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內。消防局獲報後，鹿野、延平分隊立即出動救援，在濕滑的柏油路上與死神拔河。

救護人員抵達現場時，發現遭拋出車外的58歲男性頭部出現血腫、左大腿更有一道長達15公分的撕裂傷。鹿野分隊救護人員在風雨中為傷患進行長背板及頸圈固定、清洗傷口並包紮止血在現場預先建立靜脈輸液（IV），隨即火速將其後送至馬偕醫院搶救。

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另一頭的37歲駕駛雖意識清醒，但下肢被變形的車體緊緊夾困，動彈不得。眼看情況危急，立即呼叫鹿野11車攜帶破壞器材支援，第一線消防、義消同仁臨場發揮，在確認駕駛頸椎狀況允許且無其餘嚴重外傷後，冷靜引導駕駛嘗試轉換下肢方向，駕駛最終成功從副駕駛座脫困，巧妙地免去了耗時的車體破壞作業。

消防局呼籲，天雨路滑、民眾行車務必減速慢行，切勿猛踩煞車或急打方向盤。此外，上車第一件事「繫妥安全帶」更是保命關鍵，唯有確實繫上安全帶，才能避免在突發撞擊時發生被拋出車外的致命危機。

廂型車自撞，乘客拋飛、救護隊員雨中急救，駕駛則被巧妙脫困。（消防局提供）

廂型車自撞，乘客拋飛、救護隊員雨中急救，駕駛則被巧妙脫困。（消防局提供）

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