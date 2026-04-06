車牌駐銷仍上路 女騎士拒檢咆哮下場出爐

竹東分局表示，寶山分駐所發現機車車牌註銷仍上路，攔查時何姓女騎士拒不出示證件，並對警大聲咆哮。（竹東分局提供）

清明兒童節4天連假，昨天開始出現返鄉車潮。新竹縣寶山鄉警方昨天巡邏時，發現1名何姓女子騎乘的機車，車牌照已註銷，便上前攔查，不料何女拒不出示證件，並大聲咆哮，員警依規將何女帶回警所安置後，開單舉發、查扣車牌並將車輛移置保管。

新竹縣政府警察局竹東分局表示，昨天上午約11點，寶山分駐所於雙園路二段349號前執行巡邏勤務，發現何女駕駛普重機車行駛於道路，經查詢該車牌照業已註銷，涉違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第4款，遂依法進行攔查。

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竹東分局指出，攔查過程中，何女情緒極度激動，拒不配合出示證件，並持續對警方大聲咆哮；鑑於現場車流量大，何女情緒失控行為已造成其自身及其他用路人安全疑慮，為維護現場秩序及公共安全，依據《警察職權行使法》第19條第1項規定，對其實施管束。

最後，員警當場將何女帶返寶山分駐所安置。交通違規部分依法製單舉發，查扣車牌並將車輛移置保管。

竹東分局表示，員警依規將何女帶回警所安置後，開單舉發、查扣車牌並將車輛移置保管。（竹東分局提供）

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