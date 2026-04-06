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    首頁 > 社會

    詐騙取款推陳出新 丟包放錢避查緝 大賣場成詐團提款機

    2026/04/06 11:45 記者姚岳宏／台北報導
    警方提醒詐團會利用民眾畏懼涉案心理，要求遵守偵查不公開，恐嚇被害人絕不可向親友透露半點風聲。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒詐團會利用民眾畏懼涉案心理，要求遵守偵查不公開，恐嚇被害人絕不可向親友透露半點風聲。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙集團取款手法推陳出新，現竟仿效毒品交易的「丟包」模式製造斷點，歹徒全程不露臉，要求被害人將錢放在指定地點，藉此規避車手面交遭逮風險，並捨棄匯款以防行員攔阻或帳戶遭警示，然而，詐團竟要求被害人將百多萬元現金，直接放置在人來人往的OUTLET賣場外停車格，囂張行徑實在離譜。

    假檢警詐騙常以多種劇本輪番上演，歹徒可能先假冒健保署、醫療院所或電信業者，謊稱民眾的健保卡遭盜用領藥、身分證遭冒名申辦門號，或是積欠鉅額電話費，接著將電話轉接給假警察或檢察官，以涉嫌洗錢、幫助詐欺等罪為由，利用民眾畏懼涉案心理，要求配合調查並遵守偵查不公開原則，恐嚇被害人絕不可向親友透露半點風聲。

    警方提醒，檢察與警察機關辦案不會透過LINE、微信等通訊軟體製作筆錄或發送傳票，更不可能要求民眾把現金或提款卡放在路邊或停車格，或要求將個人存款交付給任何人進行法院監管，只要在對話中聽到身分遭冒用、涉及刑案、監管帳戶或偵查不公開等關鍵字，百分百是詐騙集團設下的陷阱。

    警方說，接到這類可疑來電，務必保持冷靜並立即掛斷電話，切勿聽從對方任何指示去提領現金、匯款或放置財物，掛斷電話後，請立刻撥打165反詐騙諮詢專線，或親自前往鄰近的派出所求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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