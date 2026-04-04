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    保家衛國的堂哥變成狼 完事竟發簡訊「去買避孕藥」

    2026/04/04 09:32 記者黃佳琳／高雄報導
    堂哥約堂妹到高雄看完演唱會後，竟在旅館內獸性大發對堂妹性侵。示意圖（資料照）

    堂哥約堂妹到高雄看完演唱會後，竟在旅館內獸性大發對堂妹性侵。示意圖（資料照）

    桃園現役軍人大壯（化名）與堂妹相約南下高雄觀看歌手蕭秉治演唱會，大壯趁著演唱會後兩人回旅店休息之際，無視堂妹哭求推阻，強行脫褲性侵得逞，高雄地方法院審理後，依現役軍人犯強制性交罪判大壯徒刑3年1月。

    判決指出，前年5月，大壯（已於案發後退伍）與堂妹於2023年5月相約南下高雄追星，結束後還去酒吧喝酒，直到凌晨5點才回旅店。大壯竟趁著酒意伸出狼爪，儘管堂妹不斷掙扎推拒求他「快去睡覺」，大壯仍強行性侵得逞。

    大壯在案發後不僅要求堂妹盥洗滅證，當天下午搭乘高鐵返家時，還用手機傳訊：「昨晚發生的事，要記得去買避孕藥」等字句給堂妹看，隨即刪除訊息。堂妹不甘受辱，崩潰向男友訴苦後報警，這起國軍醜聞才曝光。

    高雄地方法院審理時，大壯雖然坦承犯行，並與堂妹達成調解賠償完畢，辯護律師也以此請求依「情堪憫恕」減刑並給予緩刑。

    但法官認為，大壯身為現役軍人本應守法，卻辜負近親間的信任，對堂妹強行施暴，嚴重破壞人倫分際，並對堂妹造成巨大的心理創傷，且強制性交罪法定刑為3年以上，大壯的行為並不符合減刑條件，也不適用緩刑，因此判徒刑3年1月，可上訴。

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