糞水糾紛爆怒！ 婦持鐮刀嗆鄰「命賠你也沒關係」判刑5月

連姓婦人與鄰居長期因居家排放糞水問題不睦，被控手持長柄鐮刀衝出家門，對著鄰居咆「我的命賠你的命沒關係」，被法院依恐嚇危害安全罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

鄰里糾紛千萬要冷靜，一時氣憤動刀恐嚇，代價恐高達15萬元。基隆市一名連姓婦人與鄰居長期因居家排放糞水問題不睦，去年3月雙方再度爆發口角，連婦被控手持長柄鐮刀衝出家門，對著鄰居咆哮「要殺死你」、「我的命賠你的命沒關係」，甚至嗆對方「有一天會被人殺死」。基隆地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處連婦5月徒刑，得易科15萬元罰金。

判決指出，連婦與鄰居雙方早因排水問題素有嫌隙，去年3月上午近9時許見鄰居在後巷施工，與鄰居爆發口角後，返回屋內取出長柄鐮刀，對鄰居連續恫稱：「做什麼！沒你的事……要殺死你！你不知道你有一天會被我殺死！絕對要他死！我的命賠他的命沒關係！」等語，嚇得鄰居趕緊拿起手機錄影自保。

請繼續往下閱讀...

法院審理時，連否認恐嚇鄰居，辯稱是鄰居先拿木棍威脅她，她才回嘴罵對方，並強調鄰居當時神色自若，甚至還能拿手機反拍，根本沒有害怕。

但法官勘驗鄰居拍攝的錄影畫面發現，鄰居當時一手持手機、一手持頭燈，現場並無連婦所稱的木棍；影片更顯示，當連婦持鐮刀衝出時，鄰居立即本能地後退，並拉開安全距離。法官認定，一般人見到他人持凶器衝出，必然產生閃躲與恐懼反應，連婦宣稱鄰居不害怕的說法，顯然是片面之詞，不足採信。

法官審酌，連婦僅因鄰里小事就持械恐嚇，法治觀念明顯薄弱，且犯後否認犯行、態度不佳，依恐嚇危害安全罪判連婦5月徒刑，得易科15萬元罰金。儒成法律事務所主持律師楊儒樵表示，連婦為了「糞水之爭」，逞口舌之快，還動刀，付出高達15萬元代價，因此建議民眾遇到鄰里糾紛時，應循行政調解或民事訴訟解決，一旦動手動刀，原本的有理，也會變成無理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法