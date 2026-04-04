詐團誆送「白沙屯媽祖結緣品」 孝子連寄8張提款卡淪洗錢戶

台中市刑大列出多個打著「白沙屯媽祖結緣品」的詐騙手法。（警方提供）

今年白沙屯媽祖進香4月12日登場，百萬香燈腳準備踏上祈福之路，但詐團早嗅到龐大「商機」，網路上誆稱免費贈送結緣品，信眾點入連結後，聽從指示結果被騙數十萬元，還有人只是想幫母親祈福盡孝道，誤把8張提款卡全寄給詐騙集團，慘淪為洗錢人頭帳戶，讓原本單純的信仰，變成沉重代價。

「真的很後悔。」黃先生談起經歷仍心有餘悸，日前母親在臉書看到「免費贈送白沙屯媽祖結緣品」，因不熟網銀操作轉運費，請他幫忙代為處理，黃男聯繫所謂「客服」後，對方卻聲稱帳戶認證失敗，要求將名下提款卡寄往「製卡中心」校正，在對方話術催促下，竟分兩次將母親名下整整8張提款卡全數寄出，直到隔天接獲銀行通知帳戶列為警示戶，才驚覺整起事件是詐騙集團為取得帳戶進行洗錢的手段。

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類似手法也讓林小姐中招，她近日滑手機看到「只需38元運費即可領取3個媽祖保溫杯」貼文，覺得金額不高便照指示操作，起初只是點擊連結轉帳，沒想到對方接著聲稱帳戶遭凍結，要求她協助「金流認證」，對方最後再以「提升帳戶安全」為由，要求寄出金融卡驗證，事後發現帳戶異常金流，才確定遭詐。

警方指出，遶境活動本質為祈福與心靈寄託，如遇可疑情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，也可以到「165 打詐儀錶板」，在關鍵字搜尋處輸入相關字眼（如：賣貨便、白沙屯）查詢，了解最新的詐騙手法與回報狀況，共同守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒民眾注意詐騙手法。（警方提供）

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