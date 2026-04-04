老婆抓寶可夢被性侵？老公不信要她賠200萬

許姓女子被老公抓到出軌，但她辯稱被寶友性侵後，才被迫持續發生性行為。示意圖（資料照）

蘇姓男子發現老婆許女長期與黃姓和陳姓男子有染，提告要求3人賠200萬元，黃、陳兩否認，但許女卻說，自己玩寶可夢抓寶時被陳男性侵，黃男則是趁她心情不好時強迫發生性行為，由於相關事證不足，法官只能判蘇男敗訴。

判決指出，蘇男控訴，他與許女於2019年結婚後，發現老婆竟與黃姓、陳姓 男子保持密切連絡，蘇男攤牌後，許女坦承與兩男發生性行為，但強調自己是性侵受害者，蘇男不信，拿著錄音檔向許女3人提告求償200萬元。

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高雄地方法院審理時，許女坦承與黃男發生4次性行為、與陳男發生7次性行為，且多在汽車旅館或MTV進行，但她說，自己是玩寶可夢遊戲時，抓寶認識陳男，被陳男騙去旅館性侵後，被陳男逼迫如不再繼服提供性服務，就要抖出她外遇的事，自己是被迫發生性行為；而黃男則是她美髮店的客人，趁她心情不好時性侵得逞，事後也同樣威脅她繼續提供性服務。

黃、陳兩人則否認與許女有染，辯稱雙方僅是朋友關係，沒有上過床。法官綜合相關事證後，認為許女雖聲稱受害多年，卻無法提出具體的時間、地點、邀約訊息或其他旁證，且蘇男一方面採信妻子是被「強迫、脅迫」的說法，另一方面卻將妻子列為「共同侵權人」要求連帶賠償，在法律邏輯上顯有瑕疵。

此外，蘇男唯一提出的證據，是他和妻子之間的「錄音譯文」，但性侵害或不倫行為指控極重，涉及他人名譽甚至刑責，不能僅憑夫妻間單方面的陳述即予認定，因此法官認定證據不足，駁回蘇男之訴，可上訴。

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