屏東破詐騙車手集團 女會計作帳發報酬判刑3年6個月

警破詐騙車手集團查獲負責作帳的女會計，被列共犯，判刑3年6個月。（資料照）

屏東警方破獲詐騙車手集團，查出林姓男子負責招募及指揮車手向被害人收取贓款，邱姓女子則擔任該犯罪組織的會計，負責紀錄車手收取款項及發放各群組成員報酬，警方連同查獲車手、林男及邱女一併送辦，屏東地院依共同詐欺取財等罪併處林男5年6個月徒刑，併處邱女3年6個月徒刑，可上訴。

屏東警方去年5月查獲黃姓及林姓等多名詐騙車手，進而揪出幕後操控車手的林男及負責發放車手報酬的邱姓詐團女會計，警方查出林男在Telegram群組內指示旗下車手確認提款卡內有無被害人詐欺款項匯入，再將車手取得的贓款轉交給不詳幣商換成虛擬貨幣，以製造金流斷點。

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邱女則擔任該犯罪組織會計，負責管理消費支出財務、紀錄車手提領與收取的款項，並發放車手報酬。

屏東地院認為，林、邱2人正值青壯年，具有從事正當工作謀取生活所需能力，竟為貪圖不法利益，擔任詐團幹部，負責指派及管理詐團成員，分工縝密，從中獲取不法報酬，實不足取，考量2人犯後均坦承犯行及犯案程度，依共同詐欺取財等罪併處林男5年6個月徒刑，併處邱女3年6個月徒刑。

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