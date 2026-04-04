高雄「球棒隊」駕車撞民宅再闖入棒打屋主成傷送醫

警方循線逮獲范姓男子等6人。（民眾提供）

首次上稿 09:01

更新時間 22:24

高雄鳳山區出現「球棒隊」！一行人駕車撞壞民宅大門，闖入屋內棒打張姓屋主，致頭部受傷、手部骨折送醫治療，警方循線逮獲范姓男子等6人，竟是范男不爽張男催債太凶，警方將6人依殺人未遂等5罪嫌送辦。

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高雄市一群「球棒隊」至少6人，昨天下午分乘1輛自小貨車、1輛自小客車，前往鳳山區環河東街民宅門口，一行人先駕駛自小貨車，衝撞民宅前車輛及大門，造成民宅大門損壞後，一行人再分持棍棒闖入民宅內，圍毆痛打張姓男子，造成張男頭部撕裂傷、手部骨折、全身擦挫傷，並毀損屋內物品，行徑相當囂張。

警方接獲民眾通報到場，犯嫌趕緊駕車逃離 ，警方呼叫救護車，將被害人張男送醫治療。警方隨即成立專案小組，調閱周邊監視器影像，掌握范男等涉案對象。

警方漏夜循線將范姓男子（19歲）、方男（27歲）、林男（19歲）、潘男（19歲）、吳男（24歲）及張男（19歲）等6人帶回警局，將於今天上午訊問製作筆錄，以釐清事情經過。

警方調查，范男欠張男5萬元債務，竟因不爽張男催債太凶，才會夥同友人登門教訓張男，警訊後將6人依妨害秩序、殺人未遂、傷害、侵入住宅及毀棄損壞等罪嫌移送法辦。警方強調對於任何暴力滋事行為絕不寬貸，必定依法嚴辦，以維護社會治安及民眾生命財產安全。

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