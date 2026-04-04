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    緊追塑膠袋之亂囤積抬價！ 中檢第2波突襲建國市場、逢甲夜市

    2026/04/04 08:42 記者許國楨／台中報導
    中檢前往逢甲夜市追查。（台中地檢署提供）

    中檢前往逢甲夜市追查。（台中地檢署提供）

    清明連假不鬆懈！台中地檢署3日啟動第二波民生稽查行動，鎖定塑膠袋供需異常議題，直奔傳統建國市場與逢甲夜市突擊查訪，嚴防不肖業者囤貨抬價，雖有攤商指出塑膠袋確實供貨較為緊縮，但尚未發現明確囤貨抬價情況，中檢重申，任何藉市場波動之際從事不法牟利行為，均將嚴正查辦、絕不寬貸。

    近期因國際局勢影響原物料供應，市場一度傳出「塑膠袋之亂」，中檢整合調查局、消保官及國稅單位成立「查緝民生犯罪聯繫平台」，繼前（2）日發動第一波聯合稽查後，昨（3）日再度針對傳統市場塑膠袋銷售商行及夜市攤商進行全面查訪，昨上午前往北區東興市場及東區建國市場，針對4家塑膠袋銷售商行重點查察其進貨來源、庫存量、批發價格變動情形，以掌握上游供應鏈現況。

    目前已合計針對轄內11家塑膠袋銷售商行、五金賣場及傳統市場攤商完成實地訪查，持續擴大查核範圍，強化市場監測機制，昨日傍晚，中檢主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝檢察官再會同相關機關人員前往逢甲夜市，查察是否變相漲價或哄抬價格，部分攤商確實反映上游供貨趨緊、進貨不如以往順暢，但目前尚未發現明確囤積或惡意哄抬價格具體事證。

    夜市管理單位也表示，多數攤商仍維持原有售價，未出現藉機牟利情形，中檢強調，將持續透過跨機關合作維持高度警戒，一旦查獲囤貨居奇或不合理漲價必從嚴究辦，也呼籲民眾，如發現異常情況，可撥打檢舉專線0800-007007。

    中檢查察塑膠袋是否有變相漲價或哄抬價格情形。（台中地檢署提供）

    中檢查察塑膠袋是否有變相漲價或哄抬價格情形。（台中地檢署提供）

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