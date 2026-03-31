見露骨對話「插到天亮」人妻下體發炎抓包夫外遇「沒戴套」判小三要賠償

人夫與陳姓女同事互傳露骨對話，基隆地院認為2人對話內容已遠超一般社交關係，判陳女要賠償人妻子40萬元精神慰撫金。 （情境照）

基隆一名人妻發現先生與陳姓女同事發生婚外情，2人不僅手機有「愛你」、「勾引」、「插插到天亮」等露骨對話，人夫在妻子因下體發炎就醫後，坦承與陳女發生性行為時「沒戴套」。基隆地院審理後認為，陳女行為已嚴重侵害人妻配偶權，判決應賠償人妻40萬元精神慰撫金。

人妻指控，她與先生婚後育有4名子女；她去年5月，意外發現先生曾傳訊給陳女「愛愛愛你」、「想跟你抱在一起看夜景」，陳女則回「一開始就知道你是有婚姻的，還這樣貪玩」、「我夢到你打屁股叫我起來了」、「插插到天亮」等露骨對話；隔月，她被婦產科醫師診斷下體發炎後，質問先生與陳女是否發生性行為，先生竟向她坦承，不僅與陳女發生性行為，還沒戴套，讓她瀕臨崩潰，憤而向陳女求償100萬元精神慰撫金。

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法院審理時，陳女辯稱她出身原住民家庭，性格開放且語氣誇張，相關對話純屬朋友間的玩笑話，並未發生性行為；張男則辯稱，他當時是因為妻子反覆詢問覺得煩，才隨口編造有發生性行為來應付。

法官勘驗人夫與陳女的對話內容後認為，2人對話已遠超一般男女社交分際，認定陳女侵害人妻配偶權惡性重大，判處陳女應賠償人妻40萬元；可上訴。

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