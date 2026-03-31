高雄一補習班助教涉連續偷拍遭解聘 教育局：不排除終身禁任

任職高雄鳳山區某補習班助教，被控補習班內偷裝針孔攝影機偷拍。圖片與本新聞事件無關（資料照）

高市鳳山區傳有補習班王姓助教涉嫌在捷運站偷拍民眾如廁影像，新興警分局循線追查，意外發現他在任職的補習班內，也偷裝針孔攝影機偷拍，教育局今（31）日接獲兒少保護通報，火速將該名助教解聘，案件已進入司法調查，後續將視結果研議是否列為不適任人員並終身禁任。

媒體追至鳳山區該補習班詢問，補習班房東向媒體抱怨自己也是受害者，因目前該補習班停業中，他表示印象中，涉案助教看起來乖乖的，平日並無異樣，怎料竟會偷拍；前員工說自己也是受害者，對偷拍的老師沒有太深印象。

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教育局今天也發表聲明，指鳳山區某補習班王姓助教於今年3月19日在捷運站偷拍民眾如廁，經警方循線蒐證，同時發現王男於補習班裝設攝影機，教育局於3月23日接獲兒少保通報後，後續即前往該補習班了解案情，並同步完成性騷擾防治宣導，目前已解聘該名助教。

由於全案目前已進入司法調查，倘成案後續將提報不適任會議認定涉案教師終身不得聘僱為補習班教職員工，並列入系統列管。

教育局強調，獲報第一時間即依程序啟動相關機制，並全力配合司法與社政單位辦理後續事宜，以確保學生安全為最優先原則。

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