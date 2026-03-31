高雄月世界遭傾倒233公噸垃圾獲利6548萬元 幕後里長父子被訴

高市里長李有財父子涉嫌違反廢棄物清理法等罪， 被橋頭地檢署提起公訴，圖為檢方勘驗堆放垃圾廠房現場。（橋檢提供）

高市知名景點月世界山坡地，遭傾倒233公噸廢棄物案，業經橋頭地檢署偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪，將岡山區里長李有財、李子森父子等12人提起公訴，不法獲利共6548萬元，並建議法官從重量刑。

檢方指出，2025年間，被告李有財父子等人，涉嫌共組犯罪集團，先後承租高雄市岡山區新樂街、巨輪路及燕巢安招等3處廠房，對外佯稱從事木材加工或資源處理廠房，實際則作為垃圾堆置及轉運場所。

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李等人利用合法廢棄物清運公司名義，向營造及工廠佯稱可將廢棄物，運至焚化廠處理，實則涉嫌非法置放在承租的廠房，其中新樂街廠房堆置一般垃圾、廢塑膠營建混合，及石膏等總重量約達1145公噸。

此外，李等人另為規避查緝，更將廢棄物載往高雄市燕巢、田寮交界月世界等山坡地棄置，總量約233公噸，因而破壞山坡地表及水土流失。李等人共節省處理廢棄物費用4665萬，另收取清運費用1883萬元，不法獲利共6548萬元。

案經橋頭地檢署今天偵結，依涉嫌違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例等罪，將李姓父子等12人和3家公司提起公訴。

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