前任變野獸！酒吧慶生後 正妹慘遭脫褲蹂躪

高雄一名正妹酒吧慶生後，回前男友家聊天竟遭對方強迫發生性行為。示意圖（資料照）

夏姓男子為前女友小乃（化名）慶生，兩人在酒吧狂歡後返回夏男住處，不料夏男竟色心大起，無視女方多次推阻哭喊「不要」，強行脫褲蹂躪，一次不夠還硬上兩次；事後他賠20萬元獲女方諒解，被法官判輕判緩刑5年。

判決指出，夏男與小乃是國中同學，兩人曾於2018年短暫交往，分手多年後透過Instagram重燃聯繫。去年6月23日晚間，夏男邀請小乃到酒吧慶生，酒精催化下，兩人搭乘代駕車輛返回夏男前鎮區住處，兩人在房間聊了一陣子後，夏男突起色心，不顧女方反抗硬上。

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小乃指控，當時她雖有酒意但意識尚清，明確表示「我不要」、「不要碰我」，並伸手試圖推開，但夏男憑藉體型優勢，強行將纖瘦的她壓制在床，粗暴脫掉內褲後硬上得逞，甚至夏男「完事後」休息數分鐘，竟無視對方驚恐，二度挺進。

高雄地方法院審理時，夏男坦承與小乃發生性行為，但否認強暴她，他的律師質疑小乃事後還跟夏男一起去台中、吃早餐，甚至向男友謊稱交通方式，認為是「合意性交後的罪惡感」才提告。

但法官引用精神鑑定報告，指出小乃出現創傷後壓力症候群（PTSD），且「完美被害人」是錯誤迷信，受害者在極度恐懼下選擇維持日常互動是常見的心理防衛機制；夏男見官司結果可能對他不利，主動賠20萬元獲女方諒解後，被法官依強制性交罪判徒刑2年，緩刑5年，應接受法治教育課程3場次，可上訴。

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