李昌鈺遺願不辦追悼會 生前仍惦記失蹤案「24小時等待期」

享譽國際的鑑識專家李昌鈺博士27日辭世。（資料照）

享譽國際的鑑識專家李昌鈺博士27日辭世，其子女今日傳信給國內鑑識界友人，證實這名被譽為「當代福爾摩斯」的先驅已走完傳奇一生。李昌鈺在遺願中特別交代不舉行公開追悼儀式，希望各界能透過分享他傳授的知識與啟發，將鑑識科學與追尋真相的精神傳遞給下一代，這才是他心中最好的告別方式。

李昌鈺子女在信中感性表示，父親的大腦直到生命最後一刻仍高速運轉。即便是在臨終前的數週，李昌鈺依然掛念著近期發生的失蹤人口案件，並全力撰寫新書《從10起失蹤人口案件中汲取的教訓》。他在書中敏銳指出，在數位線索充斥的現代，跨機構與跨領域的團隊合作至關重要，更公開呼籲執法體系應重新檢視傳統的24小時等待期規定，試圖運用科學挽救更多生命。

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信中指出，在長達數十年的職業生涯中，李昌鈺始終秉持「讓不可能成為可能」的信念。他不僅親身參與全球數千起重大案發現場，更將後半生的心血奉獻於教育，其學生遍布世界各地。子女表示，想到父親所傳授的知識正透過成千上萬的學生呈指數成長地影響下一代，這份巨大的影響力令家人深感震撼與驕傲。

子女表示，認識李昌鈺的人都知道他是一位務實的人。針對後事處理，李昌鈺特別叮囑不舉行公開儀式，而是希望曾受他啟發的同事與學生，能持續支持他親手創立的研究所發展，在法醫科學與刑事司法領域持續深耕並支持全球學生教育。子女強調，雖然父親的腳步停下了，但他的嚴謹與智慧將透過每一個熱愛科學辦案的人永遠流傳。也呼籲社會各界持續支持法醫教育，讓這份追尋真相的火種不因他的離去而熄滅，這也正是對李昌鈺博士一生最好的致敬與懷念。

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