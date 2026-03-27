恆春男無照毒駕逆向竄逃 「闖靈堂狂奔」遭警逮捕

恆春男子見警方攔查竟心虛在恆春鎮內一路逆向、闖紅燈狂飆，甚至為了躲避追緝，慌不擇路闖入進民宅靈堂。（警方提供）

一名張姓男子昨（26）日深夜無照騎車，見警方攔查竟心虛在恆春鎮內一路逆向、闖紅燈狂飆，甚至為了躲避追緝，慌不擇路闖入進民宅靈堂，恆春警方發揮強力執法效率，不僅當場逮人，更祭出「唾液快篩」讓毒駕無所遁形，張男最終不僅要面對刑法，還得吞下鉅額罰單。

恆春分局建民派出所員警於26日23時30分許執行巡邏勤務，行經恆南路段時，發現57年次的張姓男子騎乘機車從路旁駛出，卻連方向燈都沒打。警方上前示意攔停，不料張男非但沒有減速，反而加足馬力在街道上瘋狂竄逃，接連演出逆向、連續變換車道、無視紅燈等危險駕駛行徑，險象環生。

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警方一路尾隨，張男眼見無處可逃，竟在中山路段棄車徒步狂奔，甚至闖入路旁一處正辦理治喪的靈堂，最後仍在靈堂外路旁遭警方制伏。經初步調查，張男不僅是無照駕駛，警方更現場實施「唾液快篩」，與隨後的尿液採驗均呈二級毒品安非他命陽性反應，證實其為毒駕。

恆春分局表示，張男毒駕行為已觸犯毒品危害防制條例及公共危險罪，全案依法移送偵辦。此外，針對其無照駕駛及各項違規，警方依法舉發，張男最高將面臨1萬8000元以上罰鍰，並吊扣牌照三個月及移置保管車輛。警方呼籲，毒駕害人害己，切勿心存僥倖，挑戰警方維護治安的決心。

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恆春男子見警方攔查竟心虛在恆春鎮內一路逆向、闖紅燈狂飆，甚至為了躲避追緝，慌不擇路闖入進民宅靈堂。（警方提供）

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