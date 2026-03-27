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    疑尪偷吃！公園「堵小三」開戰 正妻怒嗆：她用人的尪

    2026/03/27 09:58 記者黃佳琳／高雄報導
    蔡姓女子懷疑老公出軌，竟在公園內暴打疑似小三的劉姓女子。示意圖（資料照）

    蔡姓女子懷疑老公出軌，竟在公園內暴打疑似小三的劉姓女子。示意圖（資料照）

    蔡姓人妻因懷疑丈夫林男與劉姓女子有染，竟在公園人行道大打出手，不僅把對方打到聽力受損，還當眾開酸對方「用人的尪」，高雄地院審理後，依傷害、誹謗兩罪判處蔡女應執行拘役60日，可易科罰金6萬元。

    判決指出，蔡姓女子懷疑劉姓女子與老公林男有「曖昧關係」，長期積怨已久，2024年9月底晚間，蔡女在三民區澄清路滯洪池的人行道上與劉女狹路相逢，隨即爆發激烈口角。

    蔡女情緒失控，直接徒手瘋狂毆打劉女，造成對方頭部外傷、顏面挫傷、頸部瘀青，甚至導致左耳聽力受損。蔡女打完覺得不夠過癮，還在人來人往的公園內，指著劉女大聲羞辱：「她有多囂張，打電話」、「她跟我老公在一起好幾個月」、「她用人的尪（用別人的老公）」。

    高雄地方法院審理時，蔡女坦承犯行，並願意調解，但因為雙方賠償金額談不攏而破局。辯護律師替蔡女爭取緩刑，但法官翻開蔡女的紀錄後發現，她根本過去曾因傷害、妨害名譽案件被判刑，完全沒記取教訓，同樣為了感情糾葛再次犯下傷害與誹謗。

    法官認為蔡女情緒控制力不足，法紀觀念淡薄，不僅動手傷害他人身體法益，更以不實言論貶損他人名譽，實屬可議，因此拒絕給予緩刑機會，依傷害罪判拘役40日、誹謗罪判拘役35日，合併應執行拘役60日。

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