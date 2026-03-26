京華城宣判》下午一審宣判！柯、沈15度密會 3次巧逢關鍵時機

京華城等弊案今天下午宣判，被控收賄圖利京華城的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，是否有罪尚待揭曉，但他被檢調查出他曾和威京集團主席沈慶京互動頻繁。（資料照）

京華城等弊案今天下午宣判，被控收賄圖利京華城的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，是否有罪尚待揭曉，但他被檢調查出他曾和威京集團主席沈慶京互動頻繁，先後密會15次，在研議京華城案期間的台北市長任內就密會了10次，其中3次時機都正巧在京華城案關鍵進度轉折點上，難免啟人疑竇，於本案是不可忽視的存在。

檢廉統計，柯、沈曾17度見面，除了2018年12月台北上海城市論壇、2022年10月京華廣場開工動土典禮2次屬公務行程公開碰面，其餘15次皆是透過柯的貼身帳房許芷瑜（通緝中）安排的密會行程，其中10次是在市長任內。

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檢廉調查，柯市長第2任市長任內，自2019年7月至2022年12月24日間，曾5度赴威京集團見沈慶京，還在市長室3度1對1接見沈慶京，毫無避嫌，從未依公務員廉政倫理規範登錄建檔，柯也去過陶朱隱園4次，2022年12月20日卸任市長前幾天，還前往陶朱隱園與沈慶京聚餐。

但在2024年8月29日，北檢拘提聲押沈慶京、台北市議員應曉薇後，柯文哲同日在民眾黨開記者會說明申報帳目風波、購買商辦等事件時，媒體詢問柯是否去過沈慶京的陶朱隱園接待所唱歌？柯文哲公開回答：「我從來不會否認我認識沈慶京，財團老闆也是市民，去唱歌？有！大選後他請過我一次，他看我沒選上，要慰勞一下，就那一次」。事後卻被查出柯去了4次。

柯於市長任內10次密會沈，其中不乏敏感時機，2019年7月8日晚間，柯文哲與時任市政顧問李文宗，一同前往威京集團總部3樓，與沈慶京用餐長達2小時50分，當天正是北市府「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」舉辦第1次公開招標。

2020年2月18日，應曉薇帶著沈慶京到北市府拜會柯文哲，隨後再走到副市長彭振聲辦公室，彭看到沈慶京拿著柯文哲常吃的花生米，就知道2人是剛從市長室出來，於是接待2人，應曉薇開口要彭振聲「幫忙」京華城樓地板面積，彭振聲拍桌駁斥「這違法的事，我不會做」。

2天後，2月20日上午10時多，時任鼎越開發董事長朱亞虎陪同沈慶京至市長室，柯、沈單獨會談約1小時，朱亞虎看到沈走出市長室時面露滿意微笑。19天後，3月10日應曉薇在柯文哲的第1次便當會為京華城陳情，之後就有了京華城陳情案送都發局研議、轉都委會審議的事。3月23日威京集團即由朱亞虎主導，找7名幹部當人頭合捐210萬元給民眾黨。

短短一個月的密集事件，讓原本還在和市府打行政訴訟的京華城案，情勢急轉直「上」，都委會通過給予京華城840%容積率，並於2022年10月18日取得建照，隔天柯文哲出席動工典禮，是唯一出席的政治人物，柯、沈交情不言可喻。

檢察官論告指出，柯、沈3次關鍵密會，第1次後就要求將京華城陳情書「送研議」，第2次後則是下條子要求彭振聲「加速行政流程、早日完工」，第3次後就通過了京華城容積獎勵案，檢方認為這絕非偶然的巧合。

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