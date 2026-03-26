陸軍上尉詐租金撈千萬重判15年 二審想減刑被法官打槍維持原判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款1003萬元。（記者楊心慧攝）

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租賃契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款1003萬多元，案發後潛逃海外，去年3月被押解返國，桃園地院一審判處應執行15年徒刑；李振育不服判決提起上訴，高等法院今宣判駁回上訴，維持15年刑度。

檢方起訴指出，六軍團指揮部於2020年間發現列管的14筆國有眷村土地遭私人廠商占用，廠商出示租地文件，軍方發現文件蓋有軍團大、小關防，但並非六軍團出具的正式文件，向桃園地檢署告發偵辦。

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檢方調查，李振育盜刻軍團相關長官職章，偽造不實土地租賃契約及繳費證明並用印，再出示偽造公文、租約，和廠商簽約，讓廠商誤信合法承租國有眷地，將租金匯至李指定的帳戶。

自2017年10月起至2020年2月間，李造假出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，向廠商詐財1003萬餘元，後續見紙包不住火逃匿海外，調查局與菲律賓執法單位跨境合作於2024年將他緝獲，去年3月25日解送返國歸案。

桃園地院審理認為，李振育觸犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，共犯14罪，各判處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年，合併應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

李振育主張判15年過重，提起上訴，甚至在高院開準備庭時，還稱「如果判我12年以下，我可以接受」，不過卻沒提減刑的理由，還被法官質疑，貪污1000萬元、非小數字，「你自己平心而論，判15年算重嗎？」

高院今宣判，駁回李振育所提的上訴，維持15年刑度。

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款1003萬元。（記者楊心慧攝）

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