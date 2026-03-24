國中生霸凌案受矚 土城割喉案家屬籲速修少事法

新北市永和區發生國中生霸凌案，市議員石一佑與土城割喉案受害家屬共同呼籲中央盡速修正《少年事件處理法》。（資料照）

新北市永和區發生國二少女疑遭集體霸凌、以球棒重擊頭部的事件，新北市議員石一佑今天（24日）表達強烈憤怒與不捨，並嚴厲譴責施暴者。石一佑強調，法律不應成為未成年犯罪者的保護傘，除了要求警方與教育局嚴辦，也與土城國中生割喉案受害者家屬楊爸共同發聲，呼籲中央儘速研議修正《少年事件處理法》，落實「家長連帶管教責任」，別再讓下一個家庭陷入無底深淵。

石一佑表示，從影片可見，受害少女在眾目睽睽之下遭球棒連續重擊頭部，「這不僅是孩子間的推擠，這是持械攻擊、預謀暴力，甚至是殺人未遂！」她說，頭部是人體最脆弱部位，現行輕微的校規處分或保護管束，根本無法導正如此殘忍的手段。

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楊爸回應，看到永和霸凌事件，「讓我覺得這個社會變了，令我無比痛心！」割喉案作為《少事法》修法後的第一起重大案件，若處理不當將產生巨大的「蝴蝶效應」，「但聖母法官們都無動於衷！現在出現永和霸凌，將來還會出現更多事件，到底誰來防範？還是要讓更多受害者來承受？」

楊爸痛批，法院無疑是在告訴曝險少年，「殺個人最多只要4年就能假釋，打傷、打慘更不用去矯正」。他強調，自己已被打入無底深淵，之所以要求修法與改善校安，全是為了對兒子的承諾，不希望再有家長承受同樣的痛苦。

石一佑與楊爸共同呼籲修正《少事法》，別讓法律淪為擋箭牌，2大修法建議方向包括：第一，加重暴力累犯責罰，針對涉及持械、集體凌虐或組織性霸凌案件，應研議下修適用年齡或加重司法介入強度；第二，司法介入常態化，重大校園暴力事件應建立警政與司法介入機制，確保受害者得到實質正義。

石一佑認為，「家庭教育失能」是悲劇主因，施暴者的監護人不能推託管不動，未來應強制監護人接受心理輔導與親職課程，並負起民事賠償連帶責任；針對高風險家庭強化家訪，將管教壓力適度回饋給家庭，而非全由學校承擔。

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