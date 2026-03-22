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    首頁 > 社會

    警政署長現身新莊體育館開球 結合職籃賽事宣導反詐騙

    2026/03/22 15:59 記者姚岳宏／台北報導
    警政署長張榮興參與職籃開球。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長張榮興參與職籃開球。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長張榮興今天下午前往新莊體育館，擔任職籃新北中信特攻隊的主場賽事開球嘉賓，此次活動應中信育樂董事長、前警政署長陳國恩邀請，結合球隊主題日，在賽事周邊同步進行反詐騙宣導，期望透過職籃賽事的人氣，將防詐意識傳播給現場球迷，提醒民眾在參與休閒活動之餘，也要對日益更新的詐騙手法保持警覺。

    為讓防詐觀念更貼近民眾，刑事警察局與新北市警察局在場外設置了反詐騙宣導攤位，提供民眾防詐諮詢與互動闖關遊戲，新北市騎警隊、警犬隊及刑事局吉祥物也到場參與，透過輕鬆的互動方式，向球迷解說最新的詐騙手法，將防詐知識自然地融入週末的體育賽事氛圍中。

    張榮興在完成開球儀式後表示，防範詐騙如同籃球場上的防守，面對詐騙集團不斷變換的犯罪手法與戰術，需要全民共同建立防線。

    刑事局長邱紹洲表示，詐騙集團近年來透過社群媒體、網路賣場、假投資群組等管道大肆橫行，受害者年齡層從年輕人到年長者無所不包，民眾在日常生活中務必提高警覺。若遇到任何可疑狀況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線，或利用165打詐儀錶板網站查詢相關資訊，並可善用AI智能客服尋求即時協助，以保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    前警政署長陳國恩（左）邀請現任署長張榮興開球。（記者姚岳宏翻攝）

    前警政署長陳國恩（左）邀請現任署長張榮興開球。（記者姚岳宏翻攝）

    前現兩任警政署長與刑事局長邱紹洲（左二）及新北市警局長方仰寧（右二）。（記者姚岳宏翻攝）

    前現兩任警政署長與刑事局長邱紹洲（左二）及新北市警局長方仰寧（右二）。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長、新北警局長、刑事局長共同參加職籃開球。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長、新北警局長、刑事局長共同參加職籃開球。（記者姚岳宏翻攝）

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