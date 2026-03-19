蘇花公路大貨車衝破護欄墜谷！駕駛受傷吊掛送醫

蘇花公路東澳路段發生大貨車衝破路旁護欄翻落山谷，造成駕駛受困。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

首次上稿 09:39

更新時間 11:00

蘇花公路台9線118.7公里處，即東澳到南澳路段，今天（19日）上午8點50分，發生大貨車衝破路旁護欄翻落10公尺深的山谷，車體嚴重受損，造成駕駛受困，宜蘭縣消防局派員下切山谷救援，9點58分將駕駛吊掛上來送醫救治。

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宜蘭縣消防局獲報後，派遣第四大隊、南澳、觀音及馬賽消防分隊到場搜救，困在車內的駕駛意識清楚，因事發地點地勢陡峭，救難人員必須用繩索下降救援。

救難人員攜帶擔架等救援設備下切到10公尺深的山谷，墜谷大貨車車頭及車身分離，駕駛困在駕駛座，被救出後固定在擔架上，用吊掛方式吊上來，9點58分完成救援，駕駛生命徵象穩定，由救護車送醫救治。車禍發生後，蘇花公路東澳路段的交通一度受阻，10點17分恢復雙向通車。

事發地點的路旁護欄被撞壞。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

宜縣消防局人員下切山谷，救出受困駕駛。（圖由讀者提供）

貨車駕駛用吊掛方式吊上來。（圖由讀者提供）

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