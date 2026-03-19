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    首頁 > 社會

    手臂被老婆捏瘀青還被嘲「好看」 夫翻臉求償30萬元敗訴

    2026/03/19 07:55 記者蔡清華／高雄報導
    高雄地院。（資料照）

    高雄地院。（資料照）

    高雄市鐘姓男子指控妻子抓、捏其手臂至大片瘀青，隔日還嘲笑他「傷口很好看」諷刺是被家暴，妻子還鬧著要買離婚協議書，雙方拉扯間他還被門板夾傷，對他造成身心嚴重創傷，向法院提告求償30萬元，法院以求償不符比例原則，判鐘男敗訴。可上訴。

    判決指出，鐘男、李女兩造前為夫妻，鐘男主張於婚姻關是存續期間2024年7月，他僅要求其丟掉外遇對象贈送之物，李女即出手抓、捏，造成他左、右手臂嚴重大片瘀青，隔日妻子嘲笑他傷口很好看，並諷刺係被家暴，造成原告身體、健康權利受損。

    2025年2月，雙方持續因妻外遇一事發生爭吵，當時不顧阻撓而欲外出購買離婚協議書，原告為家庭著想，遂拉住被告，妻竟為掙脫而以門板夾傷其臂導致挫傷。為此，造成原告出現焦慮、憂鬱情緒、負面思考、食慾不振等大幅影響生活功能與品質求償30萬元。

    李女坦承雙方確曾發生衝突，她當時已懷孕，鐘男仍用力緊抓被告雙臂，她為自我防衛，才會出手抓、捏其手臂，應屬正當防衛。

    橋頭地院審理認為，兩造年齡男女相差11歲，審諸社會一般通念，被告所為雖造成原告受傷，合乎防衛必要性，被告縱有造成原告身體權之侵害，也應符合比例原則，原告請求被告損害賠償責任，應無足取。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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