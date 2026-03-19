南投女賞木棉花「機車不見了」竟在800公尺外原地

伍姓女子賞木棉花，忘了機車位置報警處理。（圖由警方提供）

雲林虎尾雲145線木棉花大道現正值開花期，吸引不少遊客駐足欣賞，但南投一名伍姓女子，日前騎車到該地賞花，一時太忘我卻忘記機車停放在哪，以為遭偷因此趕緊向警方求助。經員警40分鐘找尋，發現機車停放在賞花點直線距離800公尺外。她自嘲「賞花到忘記停哪！」才結束這場烏龍找車事件。

據了解，48歲伍女為南投人，因有事前一天獨自騎了數十公里機車到雲林斗南辦事，得知虎尾木棉花大道正值開花期，隔日中午11點多就自行騎車前往賞花。

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伍女12點10分抵達後，看見火紅色木棉花「炸開」的美景，趕緊將機車停放在一塊「旅途平安」石碑前，一人拿著手機忘我地走向人行步道，由於壯觀的木棉花海令她如癡如醉，不能自已地朝著往西螺吳厝方向走去。大約12點半左右卻驚覺自己找不到機車，來來回回在2公里的木棉花大道找尋，13點10分無奈下趕緊報警協尋。

虎尾警分局埒內派出所警員羅偉盛、陳柄源獲報後先調閱周邊監視器，確認伍女確實有停車，更實地到現地找尋，伍女不斷指著疑似停車之處，擔心被偷車。就在40分鐘找尋，才在反方向約800公尺的「原地」找到這輛原封不動的機車。伍女這才驚覺自己真的搞了烏龍，連忙跟員警道謝，並自嘲「賞花賞到忘了停在哪裡」。

警方呼籲，前往熱門景點民眾，停車後可將位置拍照及記下周邊地標，避免一時疏忽影響旅遊品質，此外木棉花大道車流量龐大，民眾切勿隨意停放車輛或穿越道路。

伍姓女子賞木棉花，忘了機車位置報警處理。（圖由警方提供）

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