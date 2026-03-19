彰市山火延燒8小時居民衣物燻黑崩潰 空拍畫面超震撼

彰化市山火濃煙瀰漫山區，空拍畫面超震撼。（消防局提供）

彰化市山中街山區昨天（18日）中午驚傳雜草火災，由於天乾物燥火勢迅速蔓延，並出現好幾個火點，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，並出動空拍機從空中監控火勢發展，只見大量濃煙瀰漫山區並往住宅區飄去，空氣中瀰漫煙燻味，當地居民紛紛緊閉門窗，仍有曬著的衣物慘遭濃煙燻黑；消防員疲於奔命灌救，火勢直到昨晚8點多才完全撲滅，延燒長達8個小時，起火原因已進一步釐清。

彰化縣消防局昨天中午12點多接獲民眾報案指出，彰化市山中街發生火燒山，消防局派出第一大隊、彰化、和美、東區等多個消防分隊共數十名消防員出勤搶救。由於火災地點位於山區，加上風勢強勁，天乾物燥之下火勢迅速蔓延，火災面積不斷擴大，搶救不易，消防員與義消分頭滅火，濃煙瀰漫整個山頭，濃煙還跟隨風勢飄散到周邊民宅，居民在後院所曬的衣物都沾染灰塵，住家又全是煙塵，看到要崩潰。

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消防局也出動空拍機在火場上空拍攝，火勢與濃煙蔓延整個山區，且火勢燒過之處一片焦黑，景象駭人。入夜後仍持續搶救，火勢照亮夜空，消防人員仍不辭辛勞搶救火燒山，所幸最終在消防人員全力搶救下，火勢在晚間8點多獲得控制，並無人員傷亡。

彰化市火燒山逾8小時濃煙飄至民宅，居民紛紛緊閉門窗。（消防局提供）

彰化市山區雜草火災，消防員搶救。（消防局提供）

彰化市山火從早燒到晚，消防員晚間灌救相當辛苦。（消防局提供）

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