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    首頁 > 社會

    儍眼！私有地遭棄置工程廢棄物 地主怒報警抓人

    2026/03/19 08:39 記者李立法／屏東報導
    任意傾倒、棄置廢棄物行為，判刑越來越重。示意圖，非本案廢棄物。（資料照）

    任意傾倒、棄置廢棄物行為，判刑越來越重。示意圖，非本案廢棄物。（資料照）

    林姓業者承攬娃娃機店裝潢拆除工程，卻將產生的混凝土塊、廢木材、廢玻璃及建築廢棄物，任意棄置在私人土地，黃姓地主發現自家土地出現大批廢棄物，氣得報警抓人，循線逮到潘姓貨車司機並揪出林姓雇主一併送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法，判處林男1年2個月徒刑、判處潘男10個月徒刑，可易科罰金及上訴。

    未具合法清運廢棄物證照的屏東林姓業者，1年多前承攬娃娃機店裝潢拆除工程時，將拆除下來的大量混凝土塊、廢木材、廢玻璃及建築廢棄物，以6000元代價僱請潘姓男子駕駛貨車清運後棄置，黃姓地主發現自家土地上無端出現大量廢棄物，為之儍眼，氣得報處理。

    警方調閱相關路口監視器影像後，逮到載運及傾倒廢棄物的潘姓貨車司機，並揪出雇主林姓業者，依違反廢棄物清理法送辦；屏東地院認為林、潘2人漠視政府環境保護政策，損害黃姓地主權益，並對土地環境造成危害，實不足取，依共同犯非法清除廢棄物罪，判處林男1年2個月徒刑、判處潘男10個月徒刑，得易科罰金。

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