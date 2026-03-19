變超憔悴！石碇區前課長黃志仁昔收賄被訴 再涉「圖利6標案」50萬交保

新北市石碇區公所前工務課課長黃志仁。（圖左為記者劉詠韻攝，右為本報資料照）

新北市石碇區公所前工務課課長黃志仁，三年前才因涉嫌收賄390萬元遭貪污罪起訴，檢調再查出其於2014年至2022年間，共有6件路燈標案疑涉圖利。黃志仁昨深夜移送台北地檢署複訊時，對比三年前曾一度舉起紅格紋雨傘與水壺遮擋臉部、對鏡頭百般閃躲；如今再因案移送，可見戴上口罩的他仍難掩委靡神情，髮際線也嚴重後退。

檢調查出，高盛營造負責人李植慶於2014年起透過安排陪標廠商參與投標，2018年至2022年間陸續涉入6起標案，疑藉操控投標過程提高得標機率。為遂行圍標，李男找來楊姓男子所屬巨環工程公司、莊姓男子所屬宏韋公司配合投標，形成特定廠商間相互配合的競標模式，違反公平競爭原則，全案擴大偵辦中。

請繼續往下閱讀...

北檢重金組檢察官陳玟瑾昨指揮新北市調查處發動搜索，前往相關人士住居及辦公處所，並通知前課長黃志仁、李植慶、承辦相關標案的現任公務員張、許女等10人到案說明，全案朝違反貪污治罪條例、政府採購法方向偵辦。

檢方昨漏夜複訊後，諭知黃育仁50萬交保、黃男前下屬及現任公務員許宛君、張依倩亦50萬交保；李植慶30萬交保、高盛登記負責人李宇璿25萬交保；王、洪、李三人10萬交保，其餘人則均被請回。

實際上，黃志仁於2016年至2023年間承辦另起災害緊急搶修工程標案時，涉事前洩漏標案資訊，並指示廠商「準備3家圍標」，藉此護航特定業者得標，8度收賄每次30萬至60萬元不等，合計390萬元，已遭依貪污罪起訴；檢調偵辦該案時，另發現其與廠商過從甚密，甚至疑涉收賄、洩密，並曾約談區長、里長及多名廠商到案。

高盛營造負責人李植慶昨晚間8點30分移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

高盛營造負責人李植慶之子。（記者劉詠韻攝）

北檢重金組檢察官陳玟瑾昨指揮新北市調查處展開搜索，前往8處住居與辦公處所，並通知前課長黃志仁、高盛營造負責人李植慶、承辦相關標案的現任公務員張等10人到案。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法