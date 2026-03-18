性騷零容忍！試用電子書店員竟放18禁漫畫 店家回應了

日前有位女網友到櫃位試用電子閱讀器，不料店員竟展示18禁漫畫，讓她開車回家時哭出來；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

日前有位女網友因想買電子閱讀器，到實體櫃位試用，結果店員竟直接開「18禁A漫」給她看，讓她開車回家的路上哭出來，甚至問她姊姊「反應給客服會不會沒水準」，網友留言安慰她「不是妳的問題」、「請不要認為妳在小題大作」。隔天電子閱讀器店家發公告聲明，已將涉事同仁解職，並同步啟動全門市展示設備的全面審查與整改作業。

原PO在社群平台「Threads」貼出詳細經過，18禁內容並非展示在那裡的，而是店員主動去點，甚至不是停留在那，而是點了18禁漫畫-打勾確認觀看-滑下去內容，原PO認為，如果真的不小心，店員應該會馬上關掉並道歉，但店員還滑內容給她看，應該不是不小心了。

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網友紛紛替原PO打抱不平，直指「這是性騷擾！」、「到底女性要承受這些惡意到什麼時候」、「展示機有18+的成人內容本來就很不妥當」、「妳不是第一個被騷擾的客人，但必須是最後一個」、「謝謝妳當了吹哨者」、「買個閱讀器而已，還要被騷擾」。

店家也在昨（17日）回應，已立即將涉事同仁解職，並同步啟動全門市展示設備的全面審查與整改作業，具體改善措施：加強員工教育訓練、全面清查展示機內容，並落實定期重置機制、嚴格把關書城APP的安裝標準、導入HiNet色情守門員與家長模式等管控設置。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

女網友將遭受性騷擾詳情發在社群平台。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

店家公告已將涉事同仁解職，並同步啟動全門市展示設備的全面審查與整改作業。（圖擷取自臉書專頁「Bearboss collection 熊老闆 精選 好東西﻿」）

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