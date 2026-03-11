英澳實務經驗交流會 強化竹縣高級救護技術員專業量能

莊家豪教官實地觀摩消防局光明分隊救護出勤流程，並與第一線救護人員進行實務討論與經驗分享。（新竹縣消防局提供）

為提升到院前醫療服務品質，新竹縣政府消防局昨天舉辦「台、英到院前緊急救護交流會」，邀請目前任職於英國南中央救護服務的莊家豪教官，分享英國與澳洲到院前緊急救護制度及第一線實務經驗，並與該局高級救護技術員進行專業交流。

消防局表示，莊家豪教官長期在澳洲及英國從事到院前緊急救護工作，目前擔任英國南中央救護服務前線救護技術員（Paramedic），並為專業行動應變小組（SORT）成員，具備化學、生物、放射與核災害（CBRN）及大量傷患事件應變等特殊任務訓練，擁有豐富的國際救護實務經驗。

請繼續往下閱讀...

2024年9月，新竹縣消防局長陳中振率團前往澳洲墨爾本進行緊急救護交流參訪時，當時正在墨爾本救護車公司服務的莊家豪教官，不僅協助擔任交流期間的翻譯與聯繫窗口，帶領參訪當地消防站，讓新竹縣消防局團隊深入了解澳洲消防與救護制度運作。

消防局指出，此次莊家豪教官返台，除了在交流會中分享歐美救護制度與實務經驗外，昨起2天也到光明分隊參與救護車勤務交流，實地觀摩救護出勤流程，並與第一線救護人員進行實務討論與經驗分享。

消防局分享，莊家豪參訪後表示，光明分隊是新竹縣唯一的高級專責救護隊，不僅負責OHCA病人的雙軌救護勤務，今年更全面將AED貼片由傳統前胸貼法改為「前胸、後背」貼法，使救護人員在必要時能更有效執行雙重電擊，藉此處置策略，而在OHCA病人康復出院率創下亮眼成果，他認為「這項技術即使在英國救護車系統中，目前也還無法普遍執行，能夠在到院前救護體系中推動並落實，真的是一件非常了不起的成就。」

莊家豪教官實地觀摩消防局光明分隊救護出勤流程，並與第一線救護人員進行實務討論與經驗分享。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局邀請目前任職於英國南中央救護服務的莊家豪教官（左綠衣），分享英國與澳洲到院前緊急救護制度及第一線實務經驗。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局邀請目前任職於英國南中央救護服務的莊家豪教官，分享英國與澳洲到院前緊急救護制度及第一線實務經驗。（新竹縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法