「內褲男」大鬧北車街頭 跳上往來轎車車頂還被警方查獲毒針筒

警方查扣毒針筒。（記者王冠仁翻攝）

今天社群上流傳一段影像，一名男子下半身只穿著內褲，還在台北車站前忠孝西路街頭奔跑，甚至還爬上一輛路過的轎車車頂。警方獲報前往，當時這名38歲朱姓男子語無倫次、神情亢奮，警方在附近一處花圃中還找到一支有殘留安他命的針筒。警方將他先帶回派出所保護管束，待他情緒穩定後進一步追問，這才發現全是因為他吸毒「high」過頭釀禍。

北市警中正一分局在昨天晚上9時許接獲報案，報案民眾聲稱，忠孝西路街頭上，出現一名下半身只穿著內褲的男子，該名男子不僅在街頭亂跑，甚至還爬上一輛轎車車頂，險象環生。

轄區員警趕往控制住男子，避免他在馬路上亂跑發生危險。員警在過程中發現，該名男子情緒激動且無法正常交談，還在附近一處花圃中，找到一支可疑針筒，員警研判全案跟吸毒有關，於是先將他帶回派出所保護管束，並把針筒帶回進行毒品檢驗。

經員警用毒品試劑檢驗，發現針筒中呈現安非他命反應，警方這時也查出這名男子是38歲朱姓男子，但他當時情緒依然亢奮，警方只好持續管束至他「藥效」退去。

據了解，朱恢復神智後坦承涉毒，警方追問他為何要脫褲子？如何跑到台北車站街頭？他疑因吸毒神智不清，自己也交代不清，至於他脫下的褲子則放置在隨身包包中。

警方說，朱吸食安非他命，警方將他逮捕並依毒品罪嫌送辦，至於他在街頭滋擾、爬上轎車車頂的行為，也違反道路交通管理處罰條例第78條，警方也依法對他舉發開罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將下半身只穿內褲的朱男帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

