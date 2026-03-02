高雄警巡邏疑變換車道不當 與騎士擦撞2人受傷

李姓警員巡邏疑變換車道不當，與呂姓騎士發生擦撞，造成2人受傷就醫。（民眾提供）

高市警局鳳崗所一名李姓警員騎警車巡邏，疑似變換車道不當，與同向側後方呂姓騎士發生擦撞，造成2人受傷就醫，所幸沒有生命危險，肇事原因將由交通大隊進一步鑑定。

鳳山警分局鳳崗派出所一名李姓警員（39歲）昨晚7時許騎乘警用機車，沿著鳳山區自由路東向西方向，執行巡邏勤務，李員行經自由路與文聖街口，從內側車道偏右行駛至外側車道欲停靠路邊時。

不料同向側後方呂姓男子（38歲）騎機車沿著自由路直行，雙方於自由路與文聖街口發生擦撞，造成2人均倒地受傷。

李員右手、腳擦挫傷，送往國軍高雄總醫院治療，呂男手腳擦挫傷，後續自行就醫，所幸均無生命危險。

鳳山交通分隊據報到場處理，對李員及呂男2人實施酒測，確認雙方均無飲酒情事，並完成現場車禍測繪，調閱周邊路口監視器畫面，以釐清確切肇事責任。

鳳山警方今初步認定李員變換車道不當，呂男未留意前方車況，雙方均有肇事責任，將由交通大隊進一步鑑定。

鳳山警方呼籲民眾駕車應注意周遭來車，後方車輛也應保持安全距離，隨時採取必要防禦駕駛，以維護自身及他人行車安全。

