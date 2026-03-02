為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遠從屏東北上進香卻遭竊 中壢警跨區追緝1小時逮人

    2026/03/02 16:39 記者李容萍／桃園報導
    進香團1車40人遠從屏東前來中壢慈惠堂參拜祈福。（圖由中壢慈惠堂提供）

    舉頭三尺有「王母娘娘」！桃園市警察局中壢警分局中壢派出所於2月28日下午3時40分許接獲報案，指稱有進香團1車40人遠從屏東前來中壢慈惠堂參拜祈福，未料，在地48歲林姓男子竟趁團員下車參香、司機下車裝水之際，潛入停放於廟前道路的遊覽車內，竊取50歲謝姓女香客包包後迅速離去，讓原本平安喜氣的進香行程瞬間變調。

    中壢派出所獲報後，立即依規定受理，所長周浚鋒立即統合員警分工並同步調閱周邊監視錄影畫面，迅速鎖定林男所使用車輛及行蹤，展現科技辦案與勤務協作效能。警方隨即展開跨區追緝行動，於下午4時40分許，由副所長曾恩琦率領警員張家鳴、吳晉伊在八德區建國路成功查獲林男到案。隨後帶同林男返回中壢，順利取回被害人遭竊包包並發還，整起案件於1小時內迅速偵破。

    謝姓女香客表示，沒想到外出進香內有1萬多元的包包竟遭竊，原本十分著急，看到警方如此快就破案並追回財物，真的非常感動，大讚中壢警方效率、「王母娘娘」顯靈助攻，不斷表示感謝。

    中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於任何侵害民眾財產安全之不法行為，必定迅速偵辦、嚴正究責，並提醒民眾外出參拜或旅遊時，務必提高警覺，妥善保管隨身財物，才能快樂出遊，開心返家。

    謝姓女香客遠從屏東北上進香卻遇竊，中壢戰警跨區追緝林姓男子到案。（圖由警方提供）

