太子集團33輛豪車法拍 賣出24輛國庫進帳4億多

檢調偵辦太子集團在台洗錢案，查扣名車與不動產等資產逾50億元，並於今上午在台灣警察專科學校舉行大規模司法拍賣，法務部長鄭銘謙也到場了解。（記者廖振輝攝）

惡名昭彰的柬埔寨太子集團涉嫌在台從事跨境詐欺與洗錢，我國檢警調查扣押不法資產逾50億元，其中32輛豪車今於警察專科學校公開拍賣，最終有24輛成功法拍，總拍定金額高達4.36億元。法務部長鄭銘謙表示，此案在國內外均引發高度關注，檢警調通力合作展開地毯式掃蕩，未來將持續強化跨境合作與制度面精進，以全面遏止洗錢與詐騙犯罪。

今日拍賣現場原有33輛法拍車，其中法拉利296GTB在會勘時無法發動，暫置於和平大苑，因此閱覽程序以勘驗筆錄及現場照片替代，拍定後將依現況點交，拍定人需親赴和平大苑確認車況並安排運送。最終，該部車以1180萬元順利拍出。

針對此次大規模查扣名車與精品，是否將影響政府後續打詐成效？鄭銘謙表示，本案在國內外引發高度關注，檢警調通力合作，針對太子集團在台洗錢犯罪行為及相關組織成員，展開多波地毯式掃蕩。太子集團屬指標性案件，對我國偵辦跨國洗錢犯罪具有示範與引領意義。

鄭銘謙補充，之所以選擇在警專舉辦拍賣會，主要出於場地空間與安全維護的考量，並認為警專條件最為適合，同時警專是培育執法人員的重要搖籃，透過實際案例，也有助於培養學生的責任感與使命感。

談及後續作為，鄭銘謙強調，太子集團以多國為據點進行洗錢與跨境詐騙，本案查扣不法所得超過50億元，行政院洗錢防制辦公室將全面檢討相關洗錢態樣，法務部也會盤點現行洗錢防制法規，持續強化制度面與查緝能量，並已要求台高檢署召集各執法機關，研議精進查緝作為。

此外，有媒體關切本案是否涉及國際司法互助？鄭銘謙回應，北檢已向相關國家提出司法互助請求，法務部也與美國、帛琉等國展開合作，目前整體進展順利，將持續透過跨國合作，強化打擊跨境犯罪成效。

拍賣現場政要雲集，包括法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、北檢檢察長王俊力、行政執行署署長繆卓然、美國在台協會（AIT）法務聯絡組特別探員李組長（Jason Lee）、調查局長陳白立、調查局台北市調查處許處長、警政署長張榮興、刑事警察局長邱紹洲、台北市警察局副局長張隆興，以及警專校長劉鴻烈等人到場見證。

有媒體關切本案是否涉及國際司法互助？鄭銘謙回應，北檢已向相關國家提出司法互助請求，法務部也與美國、帛琉等國展開合作。（記者劉詠韻攝）

左三起為北檢檢察官謝仁豪、襄閱主任檢察官高一書、檢察長王俊力、主任檢察官林彥均等人。（記者劉詠韻攝）

北檢檢察官謝仁豪（左）、美國在台協會法務聯絡組特別探員李組長（中）。（記者劉詠韻攝）

