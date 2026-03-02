剴剴惡保母另凌虐2嬰幼兒開庭 北檢聲請劉彩萱姊妹互相作證

台北地檢署追查發現惡保母姊妹劉彩萱（見圖）、王若琳於剴剴案同期間，涉凌虐傷害另2名嬰幼兒，去年1月另案起訴2女，台北地院今開準備程序庭。（資料照）

台北市保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳聯手虐死1歲10月男童「剴剴」，二審日前分別判處無期徒刑、18年有期徒刑；台北地檢署追查發現劉氏姊妹於犯案同期間涉凌虐傷害另2名嬰幼兒，去年1月另案起訴2女。台北地院今開準備程序庭，劉彩萱只承認對1名男嬰犯強制罪，強調沒有凌虐犯意，其餘犯行都否認，劉若琳也否認犯罪；檢察官聲請傳喚2嬰家長與小兒科醫師等8人作證。

北檢起訴指控，劉彩萱自2023年4月起，受潘姓夫妻委託托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳則透過兒福聯盟媒介，全日照顧1歲蔡姓男童，姊妹互相支援共同照顧。同年9月3日，劉若琳放任1歲林姓幼童用腳抵住蔡童的頭，反覆用力拉扯蔡童的奶嘴掛繩、緊勒脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部，蔡童大哭，劉若琳卻未阻止，反而以戲謔態度持手機錄影，傳送給林童家長。

同年10月劉若琳開刀住院，由劉彩萱單獨照顧半歲的潘童，她卻以布條綑綁潘童，將潘童雙手反綁於餐椅背上、雙腿綁在餐椅上，將他的雙腳打開，讓他一腳跨站在椅子上、一腳站地上「蹲馬步」，使男嬰上下不得，男嬰受驚嚇而嘶吼喘氣、轉頭求助，仍不予理會；還故意不幫潘童換尿布，經醫師提醒後仍不改善，導致肛門口嚴重紅腫，水泡掉皮、潰爛。

受命法官今開庭，劉彩萱否認對潘童的犯行，只承認對蔡姓男嬰觸犯強制罪，但不承認傷害、凌虐，辯稱她當時同時照顧4名嬰幼兒，擔心剛喝過奶的蔡童往後傾而溢奶，才暫時他綁縛，沒有傷害、凌虐犯意，只承認觸犯刑法強制罪；劉若琳維持無罪答辯，認為2童傷勢都不是她造成的，沒有凌虐或強迫男嬰。

檢察官聲請傳喚潘童父母、蔡童母親、方姓小兒科醫師、劉若琳等5人為劉彩萱的證人；並聲請當初拉扯蔡童奶嘴掛繩的林童的父母親，以及劉彩萱等3人，為劉若琳的案情作證。劉氏姊妹則尚未出招，律師一致表示要待檢方3月底提出理由書後，再行表示對聲請調查證據的意見。全案候核辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

