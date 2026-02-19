為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    換臉A片賺千萬判6年4月 小玉抗告被最高法院駁回

    2026/02/19 23:59 記者楊心慧／台北報導
    網紅小玉不服定應執行有期徒刑6年4月提抗告，被最高法院駁回。（資料照）

    網紅小玉不服定應執行有期徒刑6年4月提抗告，被最高法院駁回。（資料照）

    網紅「小玉」朱玉宸利用軟體把黃捷、高嘉瑜等119位社會名人的臉，深偽到AV女優身上，製成仿真性愛片在網路販售牟利，獲利1338萬餘元。高等法院二審加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金、沒收犯罪所得；最高法院2024月5月駁回上訴定讞。小玉向法院聲請合併數罪刑罰，但高院定應執行有期徒刑6年4月。小玉不服，抗告到最高法院，但最高法院月前駁回抗告。

    判決指出，小玉自2020年起，陸續把119位被害人移花接木到色情Ａ片中再上網販售，獲利1338萬多元。一審新北地院依違反個人資料保護法將119罪各處刑5月，合併應執行5年6月，但得易科罰金198萬元，繳錢即可免入獄。檢察官認為刑度過輕，難有警惕作用，對被害人也不公平，提起上訴。

    高等法院二審認為，有83位被害人對小玉提出加重誹謗告訴，但83罪的一審刑期，卻與未提告的其餘36人一樣都是5個月，各罪間沒依侵害程度區分輕重之別，並不恰當。

    高院認定小玉是全案主謀，將他其中83罪各改判不得易科罰金的7月徒刑，合併應執行5年刑期；另36罪也各加重改判6個月，合併應執行1年8月、得易科罰金60萬元。

    小玉提起上訴，最高法院認為二審量刑符合比例原則與罪刑相當原則，也未逾越法官裁量權範圍，2024年5月駁回小玉上訴，全案定讞。

    小玉定讞後，因未繳納易科罰金，向法院聲請定應執行刑，但高院認為小玉犯罪多達119次，涉及偽造被害人等之私密影像，屬侵害不可替代性且幾近不可回復之法益侵害，認為不可輕縱，定應執行有期徒刑6年4月。小玉不服，抗告到最高法院，但最高法院2025年12月17日駁回抗告，小玉刑期最終確定為6年4月。

