21歲台男赴日假冒警察騙走6長者10公斤金條 被逮發現「不會日文」

大阪府警枚岡署今（19日）宣布，依詐欺等罪嫌逮捕並移送法辦的21歲台灣籍溫姓（Wen，音譯）男子，他涉嫌假冒警察，從6人手中騙取市價約2.09億日圓（約新台幣4300萬）的金條等貴金屬，警方尚未公布他是否承認犯行。

綜合媒體報導，Wen男去年10月與多名身分不明人士共謀，假冒警察打電話給住在大阪府與兵庫縣等地的6位60至70多歲男女，謊稱「要確認資產」等理由，騙取總計10公斤、價值約2億900萬日圓（約新台幣4300萬）的金條，被害人依照電話指示，將金條裝入紙箱後放在自家門口或車站的投幣式置物櫃中，而Wen男則以避免與被害人直接接觸的方式取得金條。

警方表示，Wen男幾乎不會說日語，推測是負責回收貴金屬的車手。他持短期停留簽證入境，於去年11月試圖從成田空港（千葉縣成田市）出境時被控制並逮捕。

目前正在調查Wen男是否涉及其他案件。據悉，Wen男已因部分詐欺案件遭到起訴。

