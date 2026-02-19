2/19 威力彩、大樂透雙摃龜！今彩539千萬頭獎落台南

2月16日開獎的大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出1注。（本報合成）

2月19日開獎的大樂透和威力彩頭獎皆摃龜；今彩539頭獎則開出1注，獨得1000萬，由台南市東區東聖里中華東路2段41巷64號的「百億來彩券行」開出。春節大紅包開出28組，小紅包開出42組。

威力彩貳獎 3注各得1826萬

第115000015期威力彩中獎號碼為「第一區：02、03、06、12、23、27，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得1826萬8624元；參獎22注中獎，每注可得15萬元；肆獎共83注中獎，每注可得2萬元；伍獎共464注中獎，每注可得4000元；陸獎共3208注中獎，每注可得800元；柒獎共5916注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬2054注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬3843注中獎，每注可得100元；普獎共7萬309注中獎，每注可得100元。

第115000020期大樂透中獎號碼「20、28、29、31、35、41，特別號：06」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得529萬7653元；參獎共81注中獎，每注可得7萬434元；肆獎共245注中獎，每注可得1萬4969元；伍獎共4658注中獎，每注可得2000元；陸獎共6981注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬2548注中獎，每注可得400元；普獎共8萬7631注中獎，每注可得400元。

第115000020期49樂合彩中獎號碼為「20、28、29、31、35、41」。四合摃龜；三合共68注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2644注中獎，每注可得1250元。

第115000044期今彩539中獎號碼為「08、15、19、25、27」。頭獎開出1注，每注可得1000萬元；貳獎共387注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬3985注中獎，每注可得300元；肆獎共14萬9591注中獎，每注可得50元。

第115000044期39樂合彩中獎號碼為「08、15、19、25、27」。四合摃龜；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2016注中獎，每注可得1125元。

第115000044期3星彩中獎號碼為「275」。壹獎共158注中獎，每注可得5000元。

第115000044期4星彩中獎號碼為「8739」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

第115000017期春節大紅包中獎號碼「05、12、13、14、23、25、30、36、46」，春節小紅包「39」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出28組，總中獎注數35注，其中24組為單注獨得，另有3組由2注平分，1組5注；小紅包開出42組，總中獎注數為52注，其中33組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分。

大紅包累計開出224組、剩餘256，小紅包累計開出324組、剩餘476組。下期（2月20日）持續加開。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

