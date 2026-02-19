必學！住宅火災「這個」小動作 救了7人的性命。

彰化縣花壇鄉大年初三傳出民宅火災，車庫停放的機、汽車幾乎全被燒毀。（民眾提供）

彰化縣花壇鄉今天（19日）傳出住宅火災，造成2戶透天厝車庫共5部機車、2部自小客車被燒毀，還好屋主機警關上一樓客廳通往樓上的門，阻擋隨時奪命的致命濃煙，幫家人爭取逃生機會，保住7人的性命。

彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天上午近7點，地點在花壇鄉文德村宮口巷，獲報後派出消防車12輛，救護車2輛，消防人員29人前往搶救，由彰化消防分隊分隊長楊師融負責指揮搶救，不到半小時就撲滅火勢，起火原因將由火調人員進行調查。

請繼續往下閱讀...

第一消防大隊指出，這起火災造成兩棟透天住宅一樓車庫停放的汽機車都被燒毀，幸好沒有人員受傷，都自行逃出。一樓車庫是住戶唯一進出口，屋主機警趕緊關上一樓客聽通往樓上的門，阻擋隨時奪命的致命濃煙，幫家人爭取逃生機會，保住7人的性命。

第一消防大隊強調，從火場照片可以發現，因為有關上門，門外家具已燒到焦黑，門內的家具則是完好，這就是平常消防宣導的重點，當逃生動線受阻，關門是保命的契機，但如果是浴廁的塑膠門，就不建議關門躲避。

花壇鄉代表翁啟祐表示，火災發生地是連棟透天住宅，還好沒有人員受傷，真是不幸中的大幸。

彰化縣花壇鄉大年初三傳出住宅火災，「關門自救」這個動作明顯可看到門外的家具已被燒到焦黑，但門內家具仍完好。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法