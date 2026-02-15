為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    山老鼠盜採珍貴台灣扁柏 滿載一貨車被查獲

    2026/02/15 09:40 記者張協昇／南投報導
    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，起出6塊扁柏。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，起出6塊扁柏。（仁愛警分局提供）

    山老鼠囂張，光天化日盜採珍貴扁柏！李姓等3名嫌犯，日前涉嫌於南投縣仁愛鄉濁水溪河床盜採珍貴國家一級木台灣扁柏（黃檜），利用廂型小貨車載運趁隙逃逸之際，被警方攔截查獲，當場起出6塊扁柏，訊後依違反森林法及竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    南投仁愛警分局本月5日接獲民報案，稱於尖台林道下方、濁水溪河床處，疑似有不法分子大膽利用地形掩護，光天化日下盜採珍貴漂流木。警方獲報立即聯繫相關單位，於沿線展開巡查並進行攔截圍捕勤務。

    當天下午4時許，警方掌握嫌犯行蹤，於奧萬大聯外道路0.3公里處成功鎖定形跡可疑的廂型小貨車，會同保安警察第七總隊第六大隊以優勢警力前後包抄攔下該車，當場查獲已被鋸成大小不一的6塊國家一級木扁柏，逮捕李姓、何姓及潘姓3名嫌犯。

    警方表示，森林資源是國家珍貴財產，盜伐行為不僅破壞環境生態，也危害國土保育，目前森林法已修正加重刑責，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金，如果竊取的是紅檜、扁柏、牛樟、肖楠等貴重木，加重其刑至二分之一。即便是漂流木，也有開放一定時間撿拾，且撿拾大小有一定規範，如果拾取到的是國有記號註記木材，則需要通知管理單位領回，而且僅能用徒手拾取，不可以使用機具搬運及切鋸，民眾切莫以身試法。

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，被鋸成6塊，每塊均價值不菲。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，被鋸成6塊，每塊均價值不菲。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，逮捕李姓等3名嫌犯。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，逮捕李姓等3名嫌犯。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，起出作案用電鋸。（仁愛警分局提供）

    警方查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，起出作案用電鋸。（仁愛警分局提供）

