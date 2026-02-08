為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    自己送上門！自小客大剌剌違停公車站 中市警一舉查獲毒駕、通緝犯

    2026/02/08 19:59 記者陳建志／台中報導
    台中徐姓男子駕車違停在公車停靠區，員警發現上前盤查，赫然發現楊姓乘客是通緝犯，徐姓駕駛也毒駕全送辦。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中市徐姓男子（27歲）近日晚間開車載遭通緝的楊姓男子（30歲），大剌剌將車違停在公車停靠區，引起巡邏路過員警注意，員警上前盤查，當場查獲楊男是詐欺通緝犯，並在車上起出毒品愷他命及相關毒品器具，立即依程序採集唾液進行篩檢，發現徐嫌有毒駕情形，隨後將徐男送辦，並將楊男解送地檢署歸案。

    台中市第二分局立人派出所警員謝承翰、連振維，本月5日晚間8點30分左右，在台中市中清路一段165號前，發現一輛自小客車在公車停靠站違規臨停，立刻依法上前攔查。

    員警查驗楊男（30歲）身分時，赫然發現他因詐欺已遭發布通緝，當場依法逮捕並實施附帶搜索，於副駕駛座踏墊上查獲K盤1組及第三級毒品愷他命1罐。

    員警立即依程序對徐男採集唾液進行篩檢，發現徐嫌有毒駕情形，除依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款當場舉發外，並移置保管該車輛。

    全案將徐嫌依公共危險罪嫌及毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦；楊嫌通緝身分依法解送地檢署歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

