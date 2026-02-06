馬來西亞人被騙來台當車手被逮 法院從重論處詐團幹部

詐騙集團幹部黃男誘騙馬來西亞籍人士以觀光名義來台當車手，被法院依違反人口販運防制法從重論處。（資料照）

黃姓男子擔任詐騙集團幹部招募莊、凃2人加入該犯罪組織，誘騙馬來西亞籍羅姓男子以觀光名義來台擔任詐騙車手，由莊、凃2人負責監控羅男行動及收取贓款，因失風被逮，依共同詐欺取財等罪將4人送辦。屏東地院審理後，從重依違反人口販運防制法判處黃、莊及凃男各2年8個月不等徒刑，車手羅男也被依共同詐欺取財罪判處1年4個月不等徒刑，可上訴。

黃男1年多前以輕鬆收款工作名義誘騙馬來西亞籍人士羅男來台，並入住指定旅宿；再指派莊、凃2人負責至旅宿交付生活費、並扣留羅男護照及手機，接著駕車載羅男分別前往高雄及台南等地向詐騙被害人收取200萬、90萬元不等贓款，結果羅男失風被逮，警方循線查獲黃男、莊男及凃男，依違反人口販運防制法及詐欺取財等罪將4人送辦。

黃男雖否認犯行，但莊、凃2人均坦承受黃男招募加入詐騙集團，並負責監控馬來西亞籍車手；屏東地院審理後，依違反人口販運防制法判處黃、莊及凃男各2年8個月不等徒刑，依共同詐欺取財罪判處羅男1年4個月不等徒刑，待4人罪數確定後，再由檢方聲請應執行刑，羅男執行完畢後，驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

